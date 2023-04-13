14 квітня — яке церковне свято в православному календарі

Завтра, 14 квітня, в православному календарі день пам’яті Марії Єгипетської. Жила ця велика свята у Єгипті. Коли було їй всього 12 років, пішла з дому, відправилася до Олександрії, де вела розпусне життя. Головною метою свого існування вона бачила в потопленні пристрастей. Їх сила була настільки великою, що вона навіть не брала гроші за розпусту і заробляла на життя пряжею.

Пройшло 17 років, коли вона вирішила відправитися до Єрусалиму з прочанами, які подорожували по святим місцям. Але вона хотіла не поклонитися святиням, а вловити в свої сіті якомога більше душ. Під час свята Воздвиження Господнього Хреста зайшла вона в храм, але невидима сила не дала їй переступити поріг церкви. Вона так злякалася, що звернулася з молитвою до Богородиці. Вимолила вона допомогу та віддалилася в Йорданську пустелю, щоб замолити свої гріхи.

Свої неподобства замолювала Марія 17 років. Постійні сльози, молитви, суворий піст перетворили її на праведницю. Жила вона в пустелі 47 років і померла близько 421 року.

Прикмети 14 квітня

Народні прикмети 14 квітня / Фото: Pexels

Сині хмари на небі, погода буде дощовою.

Не видно зірок вночі, значить скоро потеплішає.

Сильно розлилася вода до хорошого урожаю зерна.

Що завтра не можна робити

Здавна вірили, що 14 квітня особливо важливо не грішити, тому що саме в цей день всі ваші дії записуються на небесах. Не варто залишати на порозі свої речі чи брудний одяг.

Що можна робити завтра

Преподобну Марію вважають покровителькою блудників та грішників. Тому всі ті, хто нечистий душею, цього дня звертаються до нею з молитвою та просять покаяння. Якщо на душі у людини тяжкий гріх, 14 квітня потрібно провести в покаянні і смиренні, не їсти нічого, крім хліба і пити лише воду.

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