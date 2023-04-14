Як за рік в Україні здорожчали продукти: дані Держстату

В Україні впродовж останнього року здорожчали усі без винятку категорії продуктів харчування. Від березня 2022 року до березня 2023 року ціни на них збільшилися на 26,8%.

Про це свідчать дані Держстату.

Найбільше здорожчали яйця, які коштують на 79,8% дорожче, ніж торік. Також здорожчали фрукти – на 44,9% та овочі, вартість яких зросла на 38,3%. Риба та продукти з риби здорожчали на 37,2%.

На понад 20% подорожчали такі продукти:

цукор – на 23,5%

макаронні вироби – на 20,4%

хліб та хлібопродукти – на 20,3%

м'ясо та м'ясопродукти – на 20,2%

Крім того здорожчали:

олія на 19,7%

сир – на 18%

хліб – на 17,3%

молоко – на 15%

соняшникова олія – на 6,9%

Раніше повідомлялося, що в Україні фіксують зростання цін на деякі популярні серед громадян овочі, такі як огірки, помідори та цибуля.

Які прогнози

В Україні найближчим часом прискоряться інфляційні процеси. Причина - відновлення економіки та зростання споживчого попиту.

Повноцінне відновлення економіки України очікується в наступних роках. За прогнозами НБУ, 2024 року економіка зросте на 4,1%, а 2025 року – ще на 6,4%. Економічна активність в Україні 2023 року залишатиметься слабкою, а реальний ВВП зросте лише на 0,3%. Ще у жовтні НБУ прогнозував зростання на 4,0%.

Згідно із розрахунками уряду, державні доходи 2023 року будуть майже удвічі меншими за видатки. Скорочення української економіки та інфляція цього року будуть настільки суттєвими, що у порівнянні із цим навіть незначне покращення обернеться приростом. Тому у бюджет на 2023 рік закладено ріст ВВП на 4,6% у реальному вираженні та на 37% у номінальному.

Водночас середня зарплата орієнтовно складе 18,5 тисяч гривень, інфляція може сягнути 30%, середньорічний курс долара буде коливатися в районі 42 гривень.

Цього року, як очікують, українська економіка може скоротитися на 30-40%, а інфляція перевищить 33%. Величезний дефіцит бюджету передусім пояснюється величезними видатками на безпеку та оборону.

Ціни на продукти - вже просто космос: що буде далі

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