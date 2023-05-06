"В истерике ожидают контрнаступление ВСУ": эксперт о массированных атаках РФ

Руководство РФ пытается заморозить войну на Украине.

Мнение об этом высказал военный эксперт Олег Жданов.

В частности, он прокомментировал учащение атак дронами и ракетные удары россиян по территории Украины.

"С военной точки зрения, когда сбивается около 80-90% выпущенных ракет, то обоснованность или целесообразность этих ракетных ударов сводится к нулю. Они напрасны. Однако, видите ли, Российская Федерация в этом плане абсолютно предсказуема, они будут бить в надежде, что хотя одна ракета прорвется через наше ПВО. То же и с Shahed", — отметил он.

По его словам, ситуация, которая происходит внутри России, провоцирует ежедневные атаки.

"Ситуация настолько обостряется в плане стабильности в самой Российской Федерации, что они готовы ежедневно наносить ракетные удары или удары дронами по нашей территории. Они не могут успокоиться, они "на нервах", ожидают контрнаступления ВСУ, у них с этим огромные проблемы. Россияне пытаются любой ценой заморозить конфликт".

Добавим, россияне ночью запустили "шахиды" на Днепропетровщину.

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