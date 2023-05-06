Эксперт спрогнозировал, что будет с Бахмутом после 9 мая

После 9 мая россиянам не будет ни к чему привязываться, не будет смысла дожимать Бахмут и терять сотни людей ежесуточно.

Россияне назначили новую "роковую" дату захвата Бахмута – 9 мая. Глава "вагнеровцев" Пригожин заявил, что после "сакральной" даты город просто станет им не нужен.

Об этом рассказал военный эксперт, летчик-инструктор Роман Свитан, пишет 24 Канал.

По его словам, после 9 мая россиянам не будет ни к чему привязываться, не будет смысла дожимать Бахмут и терять сотни людей ежесуточно.

"Это несколько дней перед "скрапной" датой, у них же проблема со "скрепами", у них эти "скрепы" и в датах, и в голове, и где их только нет, даже на туалетах у них эти "скрепы" висят — россияне, что с них возьмешь», – прокомментировал Свитан.

Свитан считает, что после 9 мая информационные провокации по Бахмуту несколько стихнут, ведь город будет никому не нужен, ни россиянам, ни Евгению Пригожину. Однако украинские войска удерживают его в общей системе обороны, как рубеж.

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"До этого обычно силы войск спецопераций, штурмовые группы, бригады удерживали фактически своими жизнями этот рубеж обороны", — резюмирует Свитан.

Тем временем российское военное и политическое руководство пыталось подавить критику главы ППК "Вагнер" Евгения Пригожина в свой адрес.

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