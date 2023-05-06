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Историк нашел таинственный мост из картины Леонардо да Винчи "Мона Лиза"

Историк нашел таинственный мост из картины Леонардо да Винчи "Мона Лиза"

Картина "Мона Лиза" / Фото: Associated Press

Мост в поселении использовался и имел четыре арки, как изображено на картине.

Исследователи наконец-то поставили точку в спорах, возникавших в течение многих лет вокруг загадочной фигуры на портрете "Джоконда" и принадлежности далекого заднего фона.

Об этом пишет Guardian.

Леонардо нарисовал "Мону Лизу" в начале 16 века во Флоренции, и хотя считается, что женщина на картине – это Лиза дель Джокондо, фон всегда был предметом споров. Предыдущие теории предполагали, что это мог быть мост Понте Буриано вблизи Латерины или Понте Боббио в североитальянском городе Пьяченца.

Используя исторические документы и изображения из дрона, Винчети смог сравнить картину и фотографии местности, и с помощью этого метода он идентифицировал Ромито. Историк отметил, что важнейшей деталью является количество арок. Мост на картине Леонардо имел четыре арки, как и мост Ромито. С другой стороны, у Понте Буриано было шесть арок, а у Понте Боббио — более шести.

Сейчас от моста Ромито, который опрокидывался через реку Арно, осталась всего одна арка, а также фундаменты на противоположном берегу реки. По словам Винчетти, документы, найденные в государственном архиве Флоренции, принадлежащие семье Медичи, свидетельствуют о том, что мост был оживленным и активным в период между 1501 и 1503 годами, сокращая время поездки между Ареццо, Фьезоле и Флоренцией.

Справка:

Леонардо да Винчи – один из самых известных скульпторов, архитекторов, художников, ученых, изобретателей эпохи Возрождения. Да Винчи изображал Мадонну и рисовал портреты. Некоторые картины он десятилетиями хранил в мастерской и дорабатывал снова и снова. Самая известная картина "Мона Лиза", которую сегодня можно увидеть в парижском Лувре, годами путешествовала с художником.

Мастер, кстати, оставил и не так уж много картин – более десятка живописных работ сегодня уверенно приписывают авторству Леонардо. В то же время существует много исследований да Винчи по анатомии, эскизам, текстам, написанным зеркальным шрифтом, и проектам, не имеющим художественной ценности, как летучие устройства или водолазное снаряжение. Да Винчи рисовал конструкции мостов и спланировал весь город. Несмотря на это, большинство его идей так и не были воплощены.

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