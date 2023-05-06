Кремль пытается обуздать Пригожина из-за громких заявлений — WP

Российское военное и политическое руководство пыталось подавить критику главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина в свой адрес.

Об этом пишет издание The Washington Post со ссылкой на попавшие в Сеть секретные документы Пентагона.

Согласно документам, чиновники Минобороны рассматривали возможность открытия публичной кампании по дискредитации Пригожина через доверенных лиц.

"Официальные лица сначала отметили, что если МО намерена противодействовать публичным заявлениям Пригожина, то они должны найти союзников с равным статусом для борьбы с Пригожиным, а не делать это сами", — говорится в одном из документов.

Однако, как пишут журналисты, Министерство обороны РФ не было уверено, что оно сможет успешно вести информационную кампанию против Пригожина, если правительство РФ не запретит ему громкие публичные высказывания.

Как рассказал старший научный сотрудник Института исследований внешней политики в Филадельфии Роб Ли, Пригожин не всегда представлял проблему для Кремля, угрожая единоначалию в войне против Украины.

"Путин любит использовать конкурирующие группировки как способ сохранения власти, но это очень вредно в военной операции", — сказал аналитик.

Накануне Пригожин опубликовал видео убитых наемников и выступил с эмоциональным видео. Впоследствии он заявил, что до 10 мая "вагнеровцы" покинут Бахмут, потому что у них нет боеприпасов.

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