В Украину идет похолодание: прогноз погоды на выходные, 6-7 мая

В западных и северных областях будут наблюдаться заморозки на поверхности почвы.

На выходных — 6 и 7 мая — в Украину придет холодная погода в результате поступления воздушных масс арктического происхождения.

Об этом сообщил синоптик Игорь Кибальчич, передает "Метеопрог".

Синоптик объяснил, что над Скандинавским полуостровом сформировался антициклон Tina, и его влияние постепенно распространится на большую часть Восточной Европы. Он будет способствовать проникновению морозного воздуха с территории Арктики в более южные широты.

"В связи с этим на территории Украины 6 и 7 мая существенно похолодает, особенно в ночное время. При прояснениях в западных и северных областях будут наблюдаться заморозки на поверхности почвы и местами в воздухе", — предупредил Кибальчич.

Среднесуточная температура окажется ниже нормы на 4-8 градусов. В южной половине страны традиционно ожидаются более высокие показатели, а дожди будут преимущественно выпадать в западной и юго-восточной части Украины.

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