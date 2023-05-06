Что происходит на фронте: Генштаб сообщил последние новости

Противник продолжает сосредоточивать основные усилия на ведении наступательных действий на Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Там отражены около 50 атак оккупантов.

Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

В эпицентре боевых действий остаются Бахмут и Марьинка, где наши защитники удерживают оборону. На Бахмутском направлении враг продолжает вести наступательные действия. Продолжаются бои в городе Бахмут. Безуспешно оккупанты атаковали в направлении Григорьевки, Ивановского и Нью-Йорка.

На Марьинском направлении за прошедшие сутки наши воины отбили атаки в районе Марьинки.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная ситуация существенных изменений не претерпела.

На Лиманском и Шахтерском направлениях противник наступательных действий не производил.

На Авдеевском направлении враг совершал наступательные действия в районе Авдеевки, но успеха не имел.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник обороняется.

Авиация Сил обороны в сутки нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника. ВСУ сбили пять вражеских дронов типа Shahed-136/131, два беспилотника типа Zala, один "Орлан-10", один "Куб" и еще один БПлА типа "Ланцет".

Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили пять районов сосредоточения вооружения и военной техники, три состава боеприпасов и горюче-смазочных материалов, а также средство противовоздушной обороны и еще пять важных целей противника.

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