Оккупанты ударили по Днепропетровщине "шахидами" и "Градами"

Россияне ночью запустили "шахиды" на Днепропетровщину.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

"Отлично сработали наши стражи неба. Военные из воздушного командования "Восток" приземлили все четыре "шахида", — отметил он.

Обломки сбитых иранских беспилотников рухнули в Синельниковском районе. В результате выбило окна в 5 частных домах. Кроме того, повреждения получили два хозяйственных сооружения, а также линия электропередач. К счастью, обошлось без пострадавших.

Кроме того, российские войска в ночь на 6 мая ударили по реактивной системе залпового огня "Град" по Марганецкой громаде Никопольского района. По громаде выпустили полтора десятка снарядов. Погибших и раненых нет. Последствия атаки выясняются.

Ранее сообщалось, что в Никополе — рекорды по количеству обстрелов и продолжительности тревог, но люди упорно чинят разрушенные врагом дома.

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