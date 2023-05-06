Оккупанты ударили по Днепропетровщине "шахидами" и "Градами"

Украинская противовоздушная оборона успешно сработала против иранских "шахидов".
Россияне ночью запустили "шахиды" на Днепропетровщину.
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.
"Отлично сработали наши стражи неба. Военные из воздушного командования "Восток" приземлили все четыре "шахида", — отметил он.
Обломки сбитых иранских беспилотников рухнули в Синельниковском районе. В результате выбило окна в 5 частных домах. Кроме того, повреждения получили два хозяйственных сооружения, а также линия электропередач. К счастью, обошлось без пострадавших.
Кроме того, российские войска в ночь на 6 мая ударили по реактивной системе залпового огня "Град" по Марганецкой громаде Никопольского района. По громаде выпустили полтора десятка снарядов. Погибших и раненых нет. Последствия атаки выясняются.
Ранее сообщалось, что в Никополе — рекорды по количеству обстрелов и продолжительности тревог, но люди упорно чинят разрушенные врагом дома.
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