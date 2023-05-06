Залужный и Милли провели телефонный разговор: детали

Валерий Залужный и Марк Милли обсудили ситуацию на фронте в Украине.

Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный 6 мая провел телефонный разговор с главой Объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли.

Об этом Залужный написал в Telegram.

"В ходе телефонного разговора проинформировал об обстановке на фронте и подготовке к предстоящим шагам нашей армии для деоккупации украинской территории", — говорится в сообщении.

Залужный также поблагодарил США за очередной пакет военной помощи Украине, о котором накануне объявили в Пентагоне.

"Договорились с генералом Милли продолжать активно взаимодействовать. Наша цель – победа Украины!", — добавил главнокомандующий ВСУ.

Напомним, накануне Валерий Залужный провел с командующим Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе генералом Кристофером Каволи.

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