Подоляк о спецпредставителе Китая, который приедет в Украину: понимает "дичь" РФ

Советник руководителя ОП подчеркнул, что Китай сразу отреагировал на все, что было проговорено президентом Зеленским.

В ходе сегодняшнего разговора украинского президента Владимира Зеленского с китайским лидером Си Цзиньпином Китай отреагировал на все заявления Украины.

Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк во время телемарафона.

"Безусловно, Китай сразу отреагировал на все, что было проговорено Зеленским", – заявил Подоляк.

Кроме того, советник главы ОП отметил, что бывший посол Китая в РФ Ли Хуэй, который посетит Украину в составе китайской спецгруппы, как никто сможет понять российские намерения.

"Безусловно, это человек (Ли Хуэй – ред.), который совершенно точно понимает "дичь" российского сообщества как такового. Он там долго работал", — заявил советник.

Напомним, сегодня президент Украины Владимир Зеленский впервые с начала полномасштабного вторжения РФ провел телефонные переговоры с лидером Китая Си Цзиньпином.

Также в Китае заявили, что направят спецпредставителя в Украину для урегулирования "кризиса". Возглавит делегацию бывший посол Китая в РФ Ли Хуэй.

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