Ракеты Storm Shadow даже лучше ATACMS: аналитик описал эффективность

Катков отметил, что эффективность Storm Shadow составляет 97% и что они способны "разнести" Крымский мост.

Переданные Украине британские крылатые ракеты Storm Shadow намного лучше ATACMS, о которых Киев просил у партнеров.

Об этом в главный редактор издания Defense Express Олег Катков рассказал в эфире "1+1" в рамках телемарафона "Единые новости".

Катков пояснил, что ракеты Storm Shadow намного мобильнее ATACMS, имеют более совершенную систему наведения и способны поражать движущиеся объекты.

"Боевая часть у нее вдвое мощнее той же ATACMS. Она еще и бетонобойная — пробивает армированный бетон, грунт. Обычно такие ракеты использовались для наиболее защищенных объектов", — рассказал военный эксперт.

Он добавил, что применять Storm Shadow можно даже в условиях работы ПВО, ведь эти ракеты имеют "запрограммированный маршрут с обходом противовоздушной обороны противника".

Катков отметил, что эффективность ракет составляет 97% и подтвердил, что они способны "разнести" Крымский мост.

"Сейчас намного более "интересные" цели для нее — большое количество авиабаз, в частности в Крыму", — отметил главный редактор Defense Express.

Ракеты Storm Shadow для Украины.

Глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес сообщил о передаче Украине ракет Storm Shadow большой дальности для высокоточных ударов.

Дальность полета этих ракет – около 250 км, и они могут достигать территории оккупированного Крыма, России и Беларуси.

Отметим, что в Кремле очень негативно отреагировали на известие о передаче ракет Storm Shadow украинским войскам. Заявление на этот счет сделал спикер президента РФ Дмитрий Песков.

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