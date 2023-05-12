Ракеты Storm Shadow даже лучше ATACMS: аналитик описал эффективность

Катков отметил, что эффективность Storm Shadow составляет 97% и что они способны "разнести" Крымский мост.
Переданные Украине британские крылатые ракеты Storm Shadow намного лучше ATACMS, о которых Киев просил у партнеров.
Об этом в главный редактор издания Defense Express Олег Катков рассказал в эфире "1+1" в рамках телемарафона "Единые новости".
Катков пояснил, что ракеты Storm Shadow намного мобильнее ATACMS, имеют более совершенную систему наведения и способны поражать движущиеся объекты.
"Боевая часть у нее вдвое мощнее той же ATACMS. Она еще и бетонобойная — пробивает армированный бетон, грунт. Обычно такие ракеты использовались для наиболее защищенных объектов", — рассказал военный эксперт.
Он добавил, что применять Storm Shadow можно даже в условиях работы ПВО, ведь эти ракеты имеют "запрограммированный маршрут с обходом противовоздушной обороны противника".
Катков отметил, что эффективность ракет составляет 97% и подтвердил, что они способны "разнести" Крымский мост.
"Сейчас намного более "интересные" цели для нее — большое количество авиабаз, в частности в Крыму", — отметил главный редактор Defense Express.
Ракеты Storm Shadow для Украины.
Глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес сообщил о передаче Украине ракет Storm Shadow большой дальности для высокоточных ударов.
Дальность полета этих ракет – около 250 км, и они могут достигать территории оккупированного Крыма, России и Беларуси.
Отметим, что в Кремле очень негативно отреагировали на известие о передаче ракет Storm Shadow украинским войскам. Заявление на этот счет сделал спикер президента РФ Дмитрий Песков.
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