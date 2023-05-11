Эффективность украинской ПВО: Игнат объяснил, что означают 90%

Представитель Воздушных сил напомнил, что возможным эффективным "предохранителем", который удержит авиацию врага вдали от Украины, является истребитель F-16.

Информация о 90-100% сбитии украинской ПВО враждебных целей касается только определенных крылатых ракет и иранских дронов-камикадзе.

Об этом сказал спикер Воздушных сил полковник Юрий Игнат в комментарии УП.

Поэтому, по его словам, нельзя говорить о 90% эффективности ПВО именно "в процентном разрезе".

"Разговоры о 90-100% сбитии враждебных целей – это касается только определенных крылатых ракет и иранских дронов-камикадзе, которые наша противовоздушная оборона действительно может поражать", – сказал он.

Игнат отметил, что Киев относительно хорошо защищен, но враг ежедневно терроризирует прифронтовые регионы обстрелами С-300, запускает с самолетов управляемые авиабомбы. Противник также нередко использует ракеты Х-22, Х-31, "Искандер", "Оникс" и другие, против которых у украинского ПВО сегодня нет достаточно эффективных средств поражения.

"Также у нас пока нет средств, чтобы отогнать от своих границ российские самолеты, которые ежедневно применяют КАБы", — добавил Игнат.

Спикер Воздушных сил отметил, что, несмотря на поступление более современных комплексов, основой украинской ПВО до сих пор остаются устаревшие С-300 и "Бук М1".

Напомним, Чехия может передать Украине боевые самолеты L-159. Генерал армии, руководитель Службы внешней разведки Украины в 2005-2010 годах Николай Маломуж рассказал об этой технике.

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