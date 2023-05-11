В российской республике Коми вспыхнуло здание ФСБ

Неизвестный бросил в окно местного отдела российской спецслужбы бутылку с зажигательной смесью.

В российском городе Усинске в республике Коми, расположенном в 60 км от полярного круга, загорелось здание местного отдела управления Федеральной службы безопасности РФ.

Как сообщает Telegram-канал Baza, инцидент произошел в ночь на 11 мая.

По предварительной информации, около трех часов ночи неустановленное лицо бросило в окно здания "коктейль Молотова". Бутылка с зажигательной смесью разбилась об оконную раму, после чего произошла вспышка.

Общая площадь пожара составила 1,5 кв.м.

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Лицо, совершившее это нападение, с места происшествия скрылось. Российские силовики возбудили уголовное дело по статье "террористический акт".

Как сообщает The Moscow Times, это не первый поджог федерального учреждения в этом городе.

Ранее, 12 апреля, в Усинске задержали 60-летнюю сотрудницу клининговой компании, пытавшейся поджечь военкомат. Женщина бросила в здание две бутылки с зажигательной смесью, но они не загорелись. Горничную задержал охранявший объект сотрудник МВД.

После начала войны в Украине в РФ начали массово поджигать военкоматы, госучреждения и здания органов власти. С тех пор, как президент государства-агрессорки Владимир Путин объявил мобилизацию, такие инциденты начали расценивать как "теракты".

По состоянию на 1 апреля "Медиазона" насчитала 94 таких поджога. В 70 случаях это были здания Минобороны – военкоматы и призывные пункты.

Напомним, в марте этого года жителя Московской области 22-летнего Кирилла Бутылина приговорили к 13 годам заключения за поджог военкомата в городе Луховице в первые дни после начала полномасштабного вторжения войск РФ в Украину.

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