В российской республике Коми вспыхнуло здание ФСБ

Неизвестный бросил в окно местного отдела российской спецслужбы бутылку с зажигательной смесью.
В российском городе Усинске в республике Коми, расположенном в 60 км от полярного круга, загорелось здание местного отдела управления Федеральной службы безопасности РФ.
Как сообщает Telegram-канал Baza, инцидент произошел в ночь на 11 мая.
По предварительной информации, около трех часов ночи неустановленное лицо бросило в окно здания "коктейль Молотова". Бутылка с зажигательной смесью разбилась об оконную раму, после чего произошла вспышка.
Общая площадь пожара составила 1,5 кв.м.
Лицо, совершившее это нападение, с места происшествия скрылось. Российские силовики возбудили уголовное дело по статье "террористический акт".
Как сообщает The Moscow Times, это не первый поджог федерального учреждения в этом городе.
Ранее, 12 апреля, в Усинске задержали 60-летнюю сотрудницу клининговой компании, пытавшейся поджечь военкомат. Женщина бросила в здание две бутылки с зажигательной смесью, но они не загорелись. Горничную задержал охранявший объект сотрудник МВД.
После начала войны в Украине в РФ начали массово поджигать военкоматы, госучреждения и здания органов власти. С тех пор, как президент государства-агрессорки Владимир Путин объявил мобилизацию, такие инциденты начали расценивать как "теракты".
По состоянию на 1 апреля "Медиазона" насчитала 94 таких поджога. В 70 случаях это были здания Минобороны – военкоматы и призывные пункты.
Напомним, в марте этого года жителя Московской области 22-летнего Кирилла Бутылина приговорили к 13 годам заключения за поджог военкомата в городе Луховице в первые дни после начала полномасштабного вторжения войск РФ в Украину.
Читайте также: