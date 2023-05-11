Категория
Гламур
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек устроили ссору на красной дорожке

Автор
Мария КоробоваМария Коробова
Дата публикации
Просмотры
573
Время на прочтение
2 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Дженнифер Лопес и Бен Аффлек устроили ссору на красной дорожке

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек / Фото: Getty Images

Супруги взволновали фанов своими недоразумениями.

Певица Дженнифер Лопес и ее муж, актер Бен Аффлек для многих поклонников остаются эталоном семейной пары.

Однако, оказалось, что у идеальных пар также бывают разногласия. Эмоциональная ссора между Дженнифер и Беном произошла на красной дорожке во время премьеры фильма актрисы "Мать".

Прямо перед выходом к фотографам между парой произошла ссора, которая попала в объективы папарацци. Лопес и Аффлек обсуждали что-то в повышенных тонах и активно жестикулировали.

@circpent J-Lo и Ben Affleck's Rekindled Romance на роках: Tense Exchanges Continue at The Mother Premiere #jenniferlopez #benaffleck ♬ original sound — PR

Впрочем, супруги быстро утолили свои эмоции и уже на дорожке  они показали нежные поцелуи и теплые объятия. То ли причина ссоры была незначительна, то ли Джей Ло и Бен решили не демонстрировать чувство на камеру.

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек / © Getty Images
Дженнифер Лопес и Бен Аффлек / Фото: Getty Images

Однако на следующий день папарацци снова подловили неоднозначный момент между парой. Актера и певицу сняли на улице, когда они садились в авто. Бен с расстроенным лицом провел Дженнифер до переднего сиденья и резким жестом захлопнул дверь автомобиля, после чего сам сел за руль.

@Thehollywoodfix #BenAffleck Slams The Door In #JenniferLopez Face While Out Running Errands In Bad Mood ( : Backgrid) TheHollywoodFix.net

Впрочем, поклонники предположили, что недовольство актера было вызвано появлением назойливых фотографов, которые снимали пару с кустов.

Читайте также:

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
573
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация