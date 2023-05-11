Дженнифер Лопес и Бен Аффлек устроили ссору на красной дорожке

Супруги взволновали фанов своими недоразумениями.
Певица Дженнифер Лопес и ее муж, актер Бен Аффлек для многих поклонников остаются эталоном семейной пары.
Однако, оказалось, что у идеальных пар также бывают разногласия. Эмоциональная ссора между Дженнифер и Беном произошла на красной дорожке во время премьеры фильма актрисы "Мать".
Прямо перед выходом к фотографам между парой произошла ссора, которая попала в объективы папарацци. Лопес и Аффлек обсуждали что-то в повышенных тонах и активно жестикулировали.
@circpent J-Lo и Ben Affleck's Rekindled Romance на роках: Tense Exchanges Continue at The Mother Premiere #jenniferlopez #benaffleck ♬ original sound — PR
Впрочем, супруги быстро утолили свои эмоции и уже на дорожке они показали нежные поцелуи и теплые объятия. То ли причина ссоры была незначительна, то ли Джей Ло и Бен решили не демонстрировать чувство на камеру.
Однако на следующий день папарацци снова подловили неоднозначный момент между парой. Актера и певицу сняли на улице, когда они садились в авто. Бен с расстроенным лицом провел Дженнифер до переднего сиденья и резким жестом захлопнул дверь автомобиля, после чего сам сел за руль.
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Впрочем, поклонники предположили, что недовольство актера было вызвано появлением назойливых фотографов, которые снимали пару с кустов.
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