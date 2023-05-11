Дженнифер Лопес и Бен Аффлек устроили ссору на красной дорожке

Певица Дженнифер Лопес и ее муж, актер Бен Аффлек для многих поклонников остаются эталоном семейной пары.

Однако, оказалось, что у идеальных пар также бывают разногласия. Эмоциональная ссора между Дженнифер и Беном произошла на красной дорожке во время премьеры фильма актрисы "Мать".

Прямо перед выходом к фотографам между парой произошла ссора, которая попала в объективы папарацци. Лопес и Аффлек обсуждали что-то в повышенных тонах и активно жестикулировали.

Впрочем, супруги быстро утолили свои эмоции и уже на дорожке они показали нежные поцелуи и теплые объятия. То ли причина ссоры была незначительна, то ли Джей Ло и Бен решили не демонстрировать чувство на камеру.

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек / Фото: Getty Images

Однако на следующий день папарацци снова подловили неоднозначный момент между парой. Актера и певицу сняли на улице, когда они садились в авто. Бен с расстроенным лицом провел Дженнифер до переднего сиденья и резким жестом захлопнул дверь автомобиля, после чего сам сел за руль.

Впрочем, поклонники предположили, что недовольство актера было вызвано появлением назойливых фотографов, которые снимали пару с кустов.

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