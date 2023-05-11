"Евровидение-2023": онлайн-трансляция второго полуфинала конкурса

Сегодня станут известны имена второй десятки финалистов.

В Ливерпуле 11 мая в 22:00 начнется второй полуфинал международного песенного конкурса "Евровидение-2023".

За право еще раз выступить на арене Liverpool будут бороться 16 участников. На сцену "Евровидения-2023" во втором полуфинале выйдут представители таких стран: Дания, Армения, Румыния, Эстония, Бельгия, Кипр, Исландия, Греция, Польша, Словения, Грузия, Сан-Марино, Австрия, Албания, Литва и Австрия.. С конкурсными песнями участников можно ознакомиться в нашем материале.

Сегодня благодаря голосованию будет определена вторая десятка финалистов "Евровидения-2023", которые будут бороться за победу 13 мая.

Второй полуфинал международного песенного конкурса можно посмотреть на официальном YouTube-канале конкурса – Eurovision Song Contest.

Тем временем, редакция сайта ТСН.ua ведет текстовую онлайн-трансляцию "Евровидения-2023". Мы тщательно следим за ходом событий на конкурсе и первыми сообщим вам имена всех финалистов.

Напомним, 9 мая отгремел первый полуфинал "Евровидения-2023", где определили первую десятку финалистов конкурса. Грандиозный финал пройдет уже 13 мая. За победу будут бороться 26 стран — 20 победителей полуфиналов, "большая пятерка" и Украина.

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