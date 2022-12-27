В России семейная пара пенсионеров пыталась поджечь военкомат

Возгорание потушили.
В Подольске, городе в Московской области России, семейная пара пенсионеров попыталась поджечь военкомат.
Об этом пишут российские Telegram-канал "Подъем" и издание "Медуза".
"70-летний мужчина смочил тряпку в канистре бензина, поджег ее и положил на окно военкомата. В настоящее время его 76-летняя жена делала видеозапись", — отмечают источники.
Супругов задержали проезжавшие мимо полицейские. Возгорание оперативно потушили. Пострадавших нет.
Подробности инцидента и о дальнейших действиях полиции в отношении пенсионеров не сообщают.
Накануне в Подмосковье задержали восьмерых мобилизованных россиян, сбежавших с оружием из Луганской области.
Напомним, в РФ к двум годам приговорили военного, отказавшегося воевать против Украины.