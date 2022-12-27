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В России семейная пара пенсионеров пыталась поджечь военкомат

Автор
Юлия АбрамоваЮлия Абрамова
Дата публикации
Просмотры
120
Время на прочтение
1 мин
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В России семейная пара пенсионеров пыталась поджечь военкомат

Возгорание потушили.

В Подольске, городе в Московской области России, семейная пара пенсионеров попыталась поджечь военкомат.

Об этом пишут российские Telegram-канал "Подъем" и издание "Медуза".

"70-летний мужчина смочил тряпку в канистре бензина, поджег ее и положил на окно военкомата. В настоящее время его 76-летняя жена делала видеозапись", — отмечают источники.

Супругов задержали проезжавшие мимо полицейские. Возгорание оперативно потушили. Пострадавших нет.

Подробности инцидента и о дальнейших действиях полиции в отношении пенсионеров не сообщают.

Накануне в Подмосковье задержали восьмерых мобилизованных россиян, сбежавших с оружием из Луганской области.

Напомним, в РФ к двум годам приговорили военного, отказавшегося воевать против Украины.

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Дата публикации
Просмотры
120
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