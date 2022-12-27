Более 60 человек погибли во время аномальной метели в США

Число погибших от исторической, как ее уже назвали, метели в Соединенных Штатах 27 декабря выросло до 64, поскольку рекордный снегопад заблокировал дороги, препятствуя спасательным операциям.

Об этом говорится в материале NBC News.

Подтверждая семь дополнительных смертельных случаев в Буффало — города в северо-западной части штата Нью-Йорк, мэр Байрон Браун сказал, что шторм был "вероятно хуже всего, что этот город видел за последние 50 лет".

Позже во время пресс-конференции мэр заявил, что было найдено еще одно тело, в результате чего общее количество смертей в Баффало достигло 28.

"Несмотря на действующее в некоторых районах Баффало запрет на движение транспортных средств, мы все еще находим много людей, которые просто мешают нашим усилиям первой службы реагирования", — заявил городской комиссар по общественным работам Натан Мартон.

Он добавил, что департамент пытался уволить хотя бы одну полосу для машин экстренных служб.

"Нам нужно, чтобы люди продолжали сохранять терпение, избегать дорог сегодня, и как только мы сможем, мы отменим запрет на вождение в городе Баффало", — сказал Браун.

Добавим, что к Рождеству, 25 декабря, американцы пережили самый холодный день за всю историю.

Также было сообщение о зимнем шторме "Эллиотт", из-за которого отменили более 4300 рейсов в США.

Читайте также: