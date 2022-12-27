Понад 60 людей загинули під час аномальної хуртовини у США

Число загиблих від історичної, як її вже назвали, хуртовини в Сполучених Штатах 27 грудня зросло до 64, оскільки рекордний снігопад заблокував дороги, перешкоджаючи рятувальним операціям.

Про це йдеться у матеріалі NBC News.

Підтверджуючи сім додаткових смертельних випадків у Буффало — міста у північно-західній частині штату Нью-Йорк, мер Байрон Браун сказав, що шторм був "ймовірно гіршим за все, що це місто бачило за останні 50 років".

Пізніше під час пресконференції мер заявив, що було знайдено ще одне тіло, в результаті чого загальна кількість смертей у Баффало досягла 28.

"Незважаючи на заборону на рух транспортних засобів, що діє в деяких районах Баффало, ми все ще знаходимо багато людей, які просто заважають нашим зусиллям першої служби реагування", — заявив міський комісар з громадських робіт Натан Мартон.

Він додав, що що департамент намагався звільнити хоча б одну смугу для машин екстрених служб.

"Нам потрібно, щоб люди продовжували зберігати терпіння, уникати доріг сьогодні, і як тільки ми зможемо, ми скасуємо заборону на водіння в місті Баффало", — сказав Браун.

Додамо, що на Різдво, 25 грудня, американці пережили найхолодніший день за всю історію.

Також було повідомлення про зимовий шторм "Елліотт", через який скасували понад 4300 рейсів у США.

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