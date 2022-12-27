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У боях за Україну загинули два рідні брати з Черкащини

Автор
Дмитро ГулійчукДмитро Гулійчук
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У боях за Україну загинули два рідні брати з Черкащини

Віктору було 24 роки, Костянтину – 26 років.

На війні з російськими окупантами загинули два рідні брати з міста Христинівка на Черкащині – Віктор і Костянтин Кравченки.

Про це інформує Христинівська міська рада.

Воїни служили в самохідній артилерійській батареї окремої механізованої бригади імені князя Костянтина Острозького.

"Старші солдати Віктор та Костянтин Кравченки загинули 23 грудня під час артилерійського обстрілу на Херсонщині", — повідомила речниця Територіального центру комплектування в Черкаській області Аліна Кривошея у коментарі "Суспільному".

Віктору було 24 роки, Костянтину – 26 років. Прощання із загиблими героями відбудеться у середу, 28 грудня, в їхньому рідному місті. 

Раніше повідомлялося, що у боях під Бахмутом загинув журналіст-розслідувальник, уболівальник "Динамо" Олег Рибальченко.

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Дата публікації
Перегляди
533
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