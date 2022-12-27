Чергова анексія: експерт розповів, чи "приєднає" Путін Білорусь до складу РФ

Світан припускає, що для Путіна не складе великих труднощів анексувати Білорусь.

Російський диктатор Путін може повністю захопити і анексувати Білорусь, а вже після цього розпачати новий напад на Україну.

Таку думку висловив військовий експерт, полковник ЗСУ в запасі, пілот-інструктор Роман Світан в інтерв'ю УНІАН.

"Силовики і військові – це вже зліпок російської армії. Там дуже потужна інфільтрація російських військовослужбовців. Це як було у нас на Донбасі, коли росіяни зайшли на практично всі посади в управлінні, в Міністерстві внутрішніх справ Донецького обласного управління, СБУ і частину армії, яка там була. МВС і КДБ Білорусі інфільтровано росіянами зараз це точно", – зазначає експерт.

Тому Світан припускає, що для Путіна не складе великих труднощів анексувати Білорусь.

"Вони (росіяни. – Ред.) це вже зробили з Кримом, з чотирма областями України. Чого б туди не ввести ще й Білорусь? Чи заважатиме цьому Лукашенко, не настільки важливо. Якщо вони задумали це зробити – вони це зроблять, не важливо, як це подадуть. А ось вже сам казус беллі і розгортання якихось бойових дій з боку Білорусі - це буде подаватися, може бути, як ще один напад на вже союзну державу або на Російську Федерацію", – вважає полковник ЗСУ в запасі.

Проте експерт заспокоює, що наразі кількість ворожих військ у Білорусі недостатня для нового наступу. Окупанти і їхні білоруські сателіти просто сковують сили ЗСУ на північному напрямку, щоб не дати можливість перекинути резерви на Схід.

"Навіть якщо підготовка (до вторгнення. – Ред.) розпочнеться сьогодні, то проблеми виникнуть десь на кінець лютого - початок березня", – підсумував Світан.

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