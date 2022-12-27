Очередная аннексия: эксперт рассказал, "присоединит" ли Путин Беларусь к составу РФ

Свитан предполагает, что для Путина не составит большого труда аннексировать Беларусь.

Российский диктатор Путин может полностью захватить и аннексировать Беларусь, а уже после этого совершить новое нападение на Украину.

Такое мнение высказал военный эксперт, полковник ВСУ в запасе, пилот-инструктор Роман Свитан в интервью УНИАН.

"Силовики и военные – это уже слепок российской армии. Там очень мощная инфильтрация российских военнослужащих. Это как было у нас на Донбассе, когда россияне зашли на практически все должности в управлении, в Министерстве внутренних дел Донецкого областного управления, СБУ и часть армии, которая там была. МВД и КГБ Беларуси инфильтрированы россиянами сейчас это точно", – отмечает эксперт.

Поэтому Свитан предполагает, что для Путина не составит большого труда аннексировать Беларусь.

"Они (россияне. – Ред.) это уже сделали с Крымом, с четырьмя областями Украины. Чего бы туда не ввести еще и Беларусь? Будет ли мешать этому Лукашенко, не столь важно. Если они задумали это сделать – они это сделают, не важно, как это подадут. А вот уже сам казус белли и развертывание каких-то боевых действий со стороны Беларуси — это будет преподноситься, может быть, как еще одно нападение на уже союзное государство или на Российскую Федерацию", — считает полковник ВСУ в запасе.

Однако эксперт успокаивает, что в настоящее время количество вражеских войск в Беларуси недостаточно для нового наступления. Оккупанты и их белорусские сателлиты просто сковывают силы ВСУ на северном направлении, чтобы не дать возможность перебросить резервы на Восток.

"Даже если подготовка (до вторжения. – Ред.) начнется сегодня, то проблемы возникнут где-то на конец февраля – начало марта", – подытожил Свитан.

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