В горах Румынии потерялось шесть украинцев: одного из них нашли мертвым

Два гражданина Украины получили ранения во время пребывания в горах.
В горах Марамуреш, Румыния, потерялось шесть украинцев, которые накануне Рождества отправились в горы и пересекли государственную границу. Во вторник, 27 декабря, один из них был найден мертвым. Четырех нашли, еще одного – до сих пор ищут.
Об этом сообщил во вторник вечером директор государственной службы округа Салвамонт Марамуреш Дан Бенга, пишет Agerpres.
По его словам, тело украинца обнаружил местный житель. В течение вторника пограничная полиция и горные спасатели возобновили поиски двух граждан, которых не удалось поднять с горы из-за сложных погодных условий.
По информации издания, украинцы были на горе, слабо одеты и снаряжены, в альпийской местности на высоте более 1800 метров, довольно крутой, с крутыми долинами и снегом. Кроме того , двое граждан Украины получили ранения во время пребывания в горах. Один из которых имел многочисленные переломы и черепно-мозговую травму с кровотечением, последняя телефонная связь с ним производилась утром понедельника.
Напомним, по данным американских СМИ, в Канаде свирепствует снежный шторм — столкнулись 100 автомобилей, поезд сошел с рельсов.
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