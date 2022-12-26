"Ожидайте ДРГ из Беларуси": военный эксперт оценил угрозу для Украины с севера

Российские оккупанты в ближайшее время могут усилить провокации на белорусском направлении, чтобы отвлечь внимание Вооруженных сил Украины. Не исключены попытки перебрасывания через северную границу российских ДРГ.

Такое мнение высказал военный эксперт Михаил Самусь в эфире всеукраинского телемарафона на Youtube-канале ТСН.

По словам эксперта, россияне в Беларуси "постоянно демонстрируют какие-то движения, визиты туда-сюда, провокации".

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"Я думаю, в ближайшее время можно ожидать заход ДРГ на территорию Украины, какие-то провокационные действия российских и белорусских ССО. Нас будут демонстративно втягивать в белорусский фронт, хотя там сил нет. Для того, чтобы создать эти силы, нужно как минимум месяц-два, если мы говорим о подготовке стратегической операции", – заявил он.

Как объяснил Самусь, ценность для россиян белорусской территории – "граница под тысячу километров, и там можно проводить очень много операций как настоящих, так и отвлекающих".

"Это идеальная территория для отвлечения усилий украинской армии, которая, например, собирается проводить операцию на юге или на востоке. И в этот момент возникают какие-то провокации или непонятные движения военной техники в Беларуси или около белорусско-украинской границы. Сейчас наблюдаются демонстрационные действия, но дальше будут нарастать провокативные действия и шаги россиян для того, чтобы продемонстрировать реальность наступления из Беларуси", – прогнозирует эксперт.

Напомним, Россия перебрасывает на северную границу Украины военную технику и отправила в Беларусь истребители.

Спикре Госпогранслужбы Андрей Демченко сообщил, что Украина готовится к любому возможному развитию событий на северных рубежах и продолжает укреплять границу с Беларусью.

Военный эксперт Олег Жданов считает, что наступление из Беларуси станет возможным, если там будут скапливаться российские войска с техникой и вооружением, и численность этой группировки перевалит за 30 тысяч. По его данным, в РБ фиксируется размещение около 10 тысяч российских военных.

Специалисты американского Института изучения войны (ISW) также считают крайне маловероятным вторжение Беларуси в Украину в ближайшем будущем.

В свою очередь, военный эксперт Петр Черник считает, что армия России может решиться на повторное наступление на территорию Украины из Беларуси, но успеха не будет, поскольку у оккупантов не осталось козырей с военной точки зрения.

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