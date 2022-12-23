Пойдет ли Путин в наступление с территории Беларуси: мнение военного эксперта

Армия России может решиться на повторное наступление на территорию Украины из Беларуси, но успеха не будет, поскольку у оккупантов не осталось козырей с военной точки зрения.

Такое мнение высказал военный эксперт Петр Черник в эксклюзивном комментарии ТСН.ua.

"Повторный удар со стороны Беларуси и с севера может быть. Они могут прибегнуть к чему угодно. Крыса, которая загнана в угол, может превратиться в волка. Об этом говорил сам Путин. Смертельно раненая змея перед смертью может выделить сильнейший яд и совершить головокружительный бросок - это может произойти", — считает Черник.

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Однако, по мнению эксперта, глобально это наступление не поможет россиянам, поскольку "у них кроме оружия массового поражения и гигантского человеческого материала ничего не осталось с военной точки зрения в рукаве".

"Я не являюсь оптимистом, что все произойдет быстро, потому что все же огромный человеческий потенциал у них есть. Дадут автомат Калашникова, сухари — и в бой", — заявил эксперт.

Напомним, Россия перебрасывает на северную границу Украины военную технику и отправила в Беларусь истребители.

Представитель Госпогранслужбы Андрей Демченко сообщил, что Украина готовится к любому возможному развитию событий на северных рубежах и продолжает укреплять границу с Беларусью.

Военный эксперт Олег Жданов считает, что наступление из Беларуси станет возможным, если там будут скапливаться российские войска с техникой и вооружением, и численность этой группировки перевалит за 30 тысяч. По его данным, в РБ фиксируется расположение около 10 тысяч российских военных.

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