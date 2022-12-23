Чи піде Путін у наступ з території Білорусі: думка військового експерта

Армія Росії може наважитись на повторний наступ на територію України з Білорусі, але успіху не матиме, оскільки в окупантів не залишилось козирів з воєнної точки зору.

Таку думку висловив військовий експерт Петро Черник в ексклюзивному коментарі ТСН.ua.

"Повторний удар збоку Білорусі і з півночі може бути. Вони можуть вдатися до чого завгодно. Щур, який загнаний у кут, може перетворитися на вовка. Про це казав сам Путін. Смертельно поранена змія перед смертю може виділити найсильнішу отруту і здійснити карколомний кидок - це може статися", - вважає Черник.

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Однак, на думку експерта, глобально цей наступ не допоможе росіянам, оскільки "в них окрім зброї масового ураження і гігантського людського матеріалу нічого не залишилося з воєнної точки зору у рукаві".

"Я не є оптимістом, що все відбудеться швидко, бо все ж таки величезний людський потенціал в них є. Дадуть автомат Калашникова, сухарі - і в бій", - заявив експерт.

Нагадаємо, Росія перекидає до північного кордону України військову техніку та відправила до Білорусі винищувачі.

Представник Держприкордонслужби України Андрій Демченко повідомив, що Україна готується до будь-якого можливого розвитку подій на північних рубежах та продовжує зміцнювати кордон із Білоруссю.

Військовий експерт Олег Жданов вважає, що наступ з Білорусі стане можливим, якщо там будуть накопичуватись російські війська з технікою та озброєнням, і чисельність цього угрупування перевалить за 30 тисяч. За його даними, у РБ фіксується розміщення близько 10 тисяч російських військових.

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