Зеленський анонсував послання до Верховної Ради: про що говоритиме президент

Президент України Володимир Зеленський анонсував своє щорічне звернення до Верховної Ради. Він представить свій погляд на звільнення окупованих територій України та посилення співпраці з партнерами.

Про це він сказав 27 грудня під час традиційного звернення до українців.

"Загалом цей тиждень для України буде важливим із політичного погляду. Ми заходимо в наступний рік і маємо зберегти спільне розуміння наших національних цілей. Звичайно, це звільнення нашої землі від ворога, а також відновлення України, повернення наших людей додому, подальше зближення нашої держави з ключовими партнерами, відкриття нових можливостей для України у світі – це все завдання на найближчий час. І не лише для держави, а й для кожного й кожної з нас. Незабаром я представлю свій погляд на реалізацію цих завдань у щорічному посланні до Верховної Ради про зовнішнє і внутрішнє становище України. Хочу, щоб це послання було не звітом, а нашою з вами розмовою про наступний рік", - наголосив президент Зеленський.

Зеленський за 27 грудня: план України на 2023 рік

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський у вівторок, 27 грудня, провів чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача. Йшлося про ситуацію на фронті та підготовку до 2023 року, який президент назвав вирішальним.

Також президент України Володимир Зеленський заявив, що українська влада не буде гаяти часу та намагатиметься якомога скоріше реалізувати всі домовленості, які були досягнуті під час останнього візиту до США.

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