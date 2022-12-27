У Росії сімейна пара пенсіонерів намагалася підпалити військкомат

Загоряння загасили.
У Подольську, місті у Московській області Росії, сімейна пара пенсіонерів спробувала підпалити військкомат.
Про це пишуть російські Telegram-канал "Підйом" та видання "Медуза".
"70-річний чоловік намочив ганчірку в каністрі бензину, підпалив її та поклав на вікно військкомату. У цей час його 76-річна дружина робила відеозапис", - зазначають джерела.
Подружжя затримали поліцейські, які проїжджали повз. Займання оперативно загасили. Постраждалих немає.
Подробиці інциденту та про подальші дії поліції щодо пенсіонерів не повідомляють.
Напередодні у Підмосков'ї затримали вісьмох мобілізованих росіян, які втекли зі зброєю із Луганської області.
Нагадаємо, у РФ до двох років засудили військового, який відмовився воювати проти України.