У Росії сімейна пара пенсіонерів намагалася підпалити військкомат

У Подольську, місті у Московській області Росії, сімейна пара пенсіонерів спробувала підпалити військкомат.

Про це пишуть російські Telegram-канал "Підйом" та видання "Медуза".

"70-річний чоловік намочив ганчірку в каністрі бензину, підпалив її та поклав на вікно військкомату. У цей час його 76-річна дружина робила відеозапис", - зазначають джерела.

Подружжя затримали поліцейські, які проїжджали повз. Займання оперативно загасили. Постраждалих немає.

Подробиці інциденту та про подальші дії поліції щодо пенсіонерів не повідомляють.

Напередодні у Підмосков'ї затримали вісьмох мобілізованих росіян, які втекли зі зброєю із Луганської області.

Нагадаємо, у РФ до двох років засудили військового, який відмовився воювати проти України.

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