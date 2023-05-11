Где и сколько длится комендантский час в Украине

С начала полномасштабной войны почти во всех регионах Украины был введен комендантский час.

В Украине комендантский час действует почти во всех регионах, за исключением Закарпатской области. Ее время устанавливает областная военная администрация, но в отдельных громадах при необходимости его могут продлевать или сокращать.

Сколько он длится в разных областях и где его не ввели вовсе - читайте дальше.

Комендантский час в регионах:

город Киев и область – с 00:00 до 5:00

Винницкая область – с 00:00 до 5:00

Волынская область – с 00:00 до 5:00

Днепропетровская область – с 00:00 до 5:00 (за исключением некоторых регионов)

Донецкая область – с 21:00 до 5:00

Житомирская область – с 00:00 до 5:00

Запорожская область – с 23:00 до 5:00

Ивано-Франковская область – с 00:00 до 5:00

Кировоградская область – с 23:00 до 5:00

Луганская область – с 21:00 до 5:00

Львовская область – с 00:00 до 5:00

Николаевская область – с 00 до 05:00

Одесская область – с 00:00 до 5:00

Полтавская область – с 00:00 до 4:00

Ровенская область – с 00:00 до 5:00

Сумская область – с 23:00 до 4:00

Тернопольская область – с 00:00 до 04:00

Харьковская область – с 23:00 до 5:00

Херсонская область – с 21:00 до 5:00

– с 21:00 до 5:00 Хмельницкая область – с 00:00 до 5:00

Черкасская область – с 00:00 до 4:00

Черновицкая область – с 00:00 до 4:00

Черниговская область – с 00:00 до 4:00

Что запрещено во время комендантского часа

Во время комендантского часа запрещается находиться на улице или общественных местах, если человек не является работником объектов критической инфраструктуры или не имеет специального пропуска.

Нарушителей комендантского часа может остановить комендантский патруль, который имеет право проверить документы и выяснить, может ли человек находиться на улице в это время, или узнать, по какой причине он нарушил комендантское время. Кто входит в патрули, решают местные власти.

Также в темное время суток власти просят не забывать о светомаскировочном режиме (зашторенные окна, отключение уличного освещения, по возможности – минимальное освещение внутри домов).

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