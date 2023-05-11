Он станет меньше на два часа.

В Херсоне сократят продолжительность комендантского часа. Уже с 16 мая он будет действовать с 21.00 до 05.00.

Об этом сообщил руководитель Херсонской МВА Роман Мрочко.

"На следующей неделе в нашем сообществе будет сокращен комендантский час. Соответствующий приказ уже подписан. С 16 мая комендантский час будет действовать с 21:00 до 05:00 ежедневно. Во время комендантского часа запрещается находиться на улице и в других общественных местах, а также перемещаться транспортом или пешком", — заявил Мрочко.

Он отметил, что если в запрещенное время человек находится на улице, то комендантский патруль имеет право задержать его и проверить наличие документов, установить причину нарушения комендантского часа.

К слову, с 24 марта время действия комендантского часа в Херсоне начинается в 20:00 и действует до 06:00.

Также в городе до 15 июня будет продлен срок продаж алкогольных напитков. Время запрета продажи алкоголя остается неизменным – с 15:00 до 10:00 ежедневно.

Напомним, в среду, 10 мая, президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о создании военных администраций в городе Скадовск и селе Виноградово Херсонской области.

Читайте также: