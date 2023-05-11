Компания SOCAR продолжает сбор средств на жилье для детей-сирот

Компания SOCAR уже собрала 1 млн грн в рамках проекта «Дом для детей».

В совместном проекте компания SOCAR, благотворительный фонд «Твоя опора» и Екатерина Осадчая продолжают сбор средств на дом для семьи, воспитывающей детей-сирот. Жилье этой семьи было разрушено, и они нуждаются в помощи.

SOCAR собирает средства с продажи напитков в специальных чашках, благотворительных открыток и брендированного мерча. Также присоединиться к проекту можно сделав благотворительный вклад в приложении SOCAR или на платформе Твоя опора.

«Это невероятно, насколько украинцы сплочены и отзывчивы. За короткий срок мы собрали уже 1 млн грн, осталось еще 2 млн. Уверена, что вскоре семья, которая воспитывает детей-сирот, сможет заселиться в свой новый дом», — отмечает Елена Осипчук, PR-директор SOCAR Energy Ukraine.