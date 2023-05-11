Где и как наш мозг хранит воспоминания – новое исследование

В новом исследовании группа ученых сконцентрировалась на том, чтобы понять, как формируется наша память и где наш мозг хранит воспоминания.

Об этом пишет Real Clear Science.

Ранее нейробиологи уже идентифицировали несколько участков мозга, в которых хранятся наши воспоминания, в частности:

гиппокамп, в средней части мозга

неокортекс, в верхнем слое мозга

мозг, в основе черепа

Однако ученым все же не было известно, в каких именно молекулярных структурах в этих участках мозга сохраняются наши воспоминания и опыт. Человеческие воспоминания хранятся в нескольких частях мозга. Важнейшей из них является гиппокамп. В этой части мозга происходит начальное формирование памяти, а также она играет ключевую роль в переносе воспоминаний из кратковременного хранилища в длительное время.

Нейроны являются основными рабочими единицами мозга – они предназначены для передачи информации другим клеткам, и это позволяет нашему организму функционировать. Нейроны соединяются между собой синапсами, происходящая между синапсами химия в пространстве, называемом синаптической щелью, отвечает за обучение и нашу память.

Чтобы сохранить наши воспоминания, мозг постоянно меняется с каждой новой полученной информацией. Это происходит благодаря действию синапсов или крошечных контактов между клетками мозга — нейронами.

"Все воспоминания кодируются в цепи нейронов, а синапсы нужны для того, чтобы эти воспоминания никуда не делись и в нужный момент были получены. Когда мозг получает новое воспоминание, цепь нейронов меняется и происходит кодировка новой информации", — отметили исследователи.

Ранее ученые обнаружили в мозгу человека неизвестную ранее мембрану.

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