Ученые приблизились к раскрытию тайны дежавю

Профессор когнитивной психологии Университета штата Колорадо Энн Клири с коллегами выяснили, что само чувство дежавю возникает в тот момент, когда предыдущая схожая ситуация (пространство) не всплывает в памяти – в результате у нас возникает непонятное чувство знакомства с нынешней ситуацией. На этом ученые решили не останавливаться и провели новое исследование.

Об этом пишет Science Alert.

В ходе исследования ученые использовали виртуальную реальность, в которой находились испытуемые. Исследователи могли легко манипулировать средой, в которой оказывались люди – некоторые сцены имели похожий план, другие были уникальными. Как и предполагает гештальт-гипотеза знакомства, чаще всего дежавю возникало в тех сценах, которые имели схожее расположение предметов и встречались раньше.

Ведущий автор исследования Энн Клири считает, что ей с коллегами удалось лишь приблизиться к раскрытию феномена дежавю. Однако это уже серьезный шаг, в дальнейшем они планируют продолжить исследование, чтобы распознать другие причины возникновения этого феномена.

В переводе с французского "дежавю" означает "уже увиденное". Первые теории о том, что может повлечь за собой дежавю, появились еще в конце 19 века.

Ранее ученые выяснили, почему во взрослом возрасте время летит так быстро. Исследование ученых показало, что по мере старения скорость, с которой наш мозг получает и обрабатывает изображения, постепенно снижается, что приводит к временному несоответствию в воспоминаниях.

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