Вчені наблизилися до розкриття таємниці дежавю

Професорка когнітивної психології Університету штату Колорадо Енн Клірі із колегами з'ясували, що саме почуття дежавю виникає в той момент, коли попередня схожа ситуація (простір) не спливає в пам'яті — в результаті у нас виникає незрозуміле почуття знайомства з нинішньою ситуацією. На цьому вони вирішили не зупинятися і провели нове дослідження.

Про це пише Science Alert.

Під час дослідження вчені використовували віртуальну реальність, в якій перебували випробуваних. Дослідники могли легко маніпулювати середовищем, у якому опинялися люди — деякі сцени мали схожий план, інші були унікальними. Як і передбачає гештальт-гіпотеза знайомства, найчастіше дежавю виникало у тих сценах, які мали схоже розташування предметів і вже зустрічалися раніше.

Провідна авторка дослідження Енн Клірі вважає, що їй з колегами вдалося лише наблизитися до розкриття феномену дежавю. Однак, це вже серйозний крок, надалі вони планують продовжити дослідження, щоб розпізнати інші причини виникнення цього феномену.

У перекладі з французької "дежавю" означає "вже побачене". Перші теорії про те, що може спричинити дежавю, з'явилися ще наприкінці 19 століття.

Раніше вчені з’ясували, чому в дорослому віці час летить так швидко. Дослідження вчених показало, що в міру старіння швидкість, з якою наш мозок отримує та обробляє зображення, поступово знижується, а це призводить до тимчасової невідповідності у спогадах.

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