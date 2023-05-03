В Херсоне вводят комендантский час на несколько дней: детали

Продолжительный комендантский час начнется в пятницу, 5 мая.
В Херсоне вводят длительный комендантский час – он начнется с 20:00 5 мая и продлится до 6:00 8 мая.
Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.
Также Херсон будет закрыт на въезд и выезд.
"Заранее решите свои дела и сделайте необходимые запасы продуктов и медикаментов. Такие временные ограничения необходимы, чтобы правоохранители могли выполнить свою работу и не подвергать вас опасности", — уточнил Прокудин.
Напомним, оккупанты вечером 2 мая снова беспощадно обстреляли Херсонскую область. На месте трагедии погиб мужчина и тяжело ранена женщина.
Читайте также: