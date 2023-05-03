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В Херсоне вводят комендантский час на несколько дней: детали

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публикации
Просмотры
1107
Время на прочтение
1 мин
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В Херсоне вводят комендантский час на несколько дней: детали

В Херсоне вводят комендантский час на несколько дней. / Фото: ТСН.ua

Продолжительный комендантский час начнется в пятницу, 5 мая.

В Херсоне вводят длительный комендантский час – он начнется с 20:00 5 мая и продлится до 6:00 8 мая.

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

Также Херсон будет закрыт на въезд и выезд.

"Заранее решите свои дела и сделайте необходимые запасы продуктов и медикаментов. Такие временные ограничения необходимы, чтобы правоохранители могли выполнить свою работу и не подвергать вас опасности", — уточнил Прокудин.

Напомним, оккупанты вечером 2 мая снова беспощадно обстреляли Херсонскую область. На месте трагедии погиб мужчина и тяжело ранена женщина.

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