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В Николаеве один из вражеских снарядов попал на территорию детсада — мэр

Автор
Оксана ЗинченкоОксана Зинченко
Дата публикации
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В Николаеве один из вражеских снарядов попал на территорию детсада — мэр

Оккупанты обстреляли Николаев 13 мая / Фото: Управление ГСЧС в Николаевской области

В Николаеве местный детсад готовили к открытию. Однако вражеский снаряд попал прямо на территорию, где должны были играть дети.

Российская армия ночью выпустила два снаряда по Николаеву. Один из них попал на территорию детского сада.

Об этом рассказал мэр Николаева Александр Сенкевич.

"Обнаружили два попадания снарядов. Один в ближайшее предприятие, другой на территории детского сада. Здесь нет никаких военных объектов, мы готовили этот садик к открытию, поэтому убрали территорию", — отметил он.

Сенкевич добавил, что из-за попадания боеприпаса на территорию детсада несколько соседних домов также остались без окон и дверей.

По словам мэра, в результате ночного обстрела окупантов трое жителей Николаева получили ранения. Одного пострадавшего госпитализировали.

Оккупанты обстреляли Николаев 13 мая / © Управление ГСЧС в Николаевской области
Оккупанты обстреляли Николаев 13 мая / Фото: Управление ГСЧС в Николаевской области
Оккупанты обстреляли Николаев 13 мая / © Управление ГСЧС в Николаевской области
Оккупанты обстреляли Николаев 13 мая / Фото: Управление ГСЧС в Николаевской области
Оккупанты обстреляли Николаев 13 мая / © Управление ГСЧС в Николаевской области
Оккупанты обстреляли Николаев 13 мая / Фото: Управление ГСЧС в Николаевской области

Напомним, в Николаеве в ночь на 13 мая после 01:20 раздались звуки взрывов. Воздушная тревога в области продолжалась с 01:15 до 03:06. Российские военные ударили по Николаеву, вероятно, наземным оружием.

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Дата публикации
Просмотры
136
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