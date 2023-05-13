Синоптик рассказала о погоде на следующую неделю: придет ли в Украину тепло

Уже с выходных, 13-14 мая, более теплая воздушная масса зайдет на территорию Украины. Именно поэтому начало следующей недели ознаменуется повышением температуры воздуха.

О погоде в Украине на следующую неделю рассказала "NV" cиноптик "Укргидрометцентра" Наталья Птуха.

Погода в северных областях днем 15 мая на юго-востоке страны на небольшой территории будет дождь. На остальной территории страны — преимущественно без осадков. Ожидается больше солнечных прояснений и повышения температуры, отмечает синоптика.

Температура ночью 14-15 мая будет составлять +8-13 градусов. В дневные часы — +18-23 градуса и даже +24 градуса — практически по всей территории страны 14-17 мая. Лишь на востоке страны 16-17 числа ночью немного прохладнее — +5-10 градусов", — рассказала Птуха.

По ее словам, в страну будет поступать более теплый воздух – южный. Поэтому повышается температура как в дневные, так и в ночные часы.

На высокогорье Карпат свой микроклимат. Ночью будет от 0 до +5 градусов. Днем столбики термометров будут в пределах +7-12 градусов.

"По Киеву у нас температурные показатели +21-22 градуса на следующие пять суток. Ночная прохлада отступает, будет теплее. Это будет ощущаться — ранки будут не такие прохладные", — подчеркнула синоптика.

Погода в Киеве

Руководитель отдела метеопрогнозов Украинского гидрометцентра Вячеслав Билык сообщал, что в столице майских дождей следует ожидать от 16 мая.

"От 15 мая дожди пойдут на западе, дождливый фронт будет постепенно охватывать всю страну. В Киеве дождется уже с 16 мая. А после 17 мая вся страна будет под влиянием циклона — кратковременные дожди и грозы", — предупредил Билык.

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