Прогноз погоды в мае 2023 – когда потеплеет и начнется сезон дождей

В Украинском Гидрометцентре рассказали, какой будет погода в Украине в ближайшие две недели мая. Так, заморозки исчезнут, а дождить по всей территории будет с 17 мая.

Об этом в комментарии для ТСН.ua рассказал начальник отдела метеопрогнозов Украинского Гидрометцентра Вячеслав Билык.

Он прогнозирует, что такая погода в Украине как сейчас сохранится до 15-16 мая.

Когда в Украине потеплеет

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"До конца этой недели погода будет улучшаться. Заморозки, о которых мы регулярно предупреждаем, прекратятся в этот четверг, а до конца недели угрожающих ночных морозов и вовсе не будет. С 15-17 мая в Украине воцарится летняя дождливая погода. Температура воздуха каждый день будет понемногу подниматься. Сейчас она в пределах 12-17 градусов тепла, а на следующей неделе будет 20-25 градусов тепла", – рассказал Билык.

Специалист добавляет, что ночная температура воздуха на следующей неделе будет в пределах 12-17 градусов тепла. Сейчас ночная температура воздуха от 1 до 6 градусов тепла на западе и 7-8 градусов на юге и востоке.

Когда начнется сезон дождей

"С 16-17 мая характер погодных условий изменится. Сейчас у нас, условно говоря, без дождя – небольшие осадки наблюдаются в некоторых регионах на востоке и западе страны. А вот после 16-17 мая, начиная с 15 мая, наступит сезон летних кратковременных дождей с грозами. Они охватят большую часть страны, начиная со второй половины дня 17 мая. Небо покроется облаками и будет дождь. А что касается температуры воздуха, то она будет умеренной как для мая", – прогнозирует синоптик.

Погода в Киеве

Что касается погоды в Киеве, то майские дожди следует ожидать с 16 мая.

"С 15 мая дожди пойдут на западе, дождливый фронт будет постепенно охватывать всю страну. В Киеве будет дождить уже с 16 мая. А после 17 мая вся страна будет под влиянием циклона — кратковременные дожди и грозы", — предупредил Билык.

Напомним, накануне Гидрометцентр предупредил, что в Украине 9-11 мая в большинстве областей ожидаются ночью заморозки. Поэтому даже объявлен первый уровень опасности.

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