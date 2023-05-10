Британский генерал назвал сроки окончания войны в Украине

Он отметил, что война на Украине закончится за столом переговоров.

Российская агрессия против Украины не завершится в нынешнем году. Скорее всего, она продлится еще два или три года, и только тогда стороны перейдут к переговорам.

Такое мнение высказал бывший командующий Объединенными силами Великобритании генерал в отставке сэр Ричард Берронс, информирует SkyNews.

Он заявил, что украинское контрнаступление вряд ли завершит войну, поскольку от 30 000 до 60 000 украинских солдат должны выбить 300 000 россиян на 1000 километров линии фронта, укрепленного за последний год.

По его оценкам, война будет продолжаться до трех лет, поскольку ни одна сторона пока не видит другого выхода, кроме как продолжать боевые действия.

Генерал заявил, что у украинцев есть желание воевать, а у Запада есть желание продолжать их оснащать, поэтому масштабная большая война будет продолжаться еще два-три года.

Британский военный добавил, что наиболее вероятным результатом долгожданной контратаки Украины будет тупик, после которого Западу будет труднее отказать Украине в современных истребителях, если действительно есть, чтобы Украина выиграла войну.

Генерал заявил, что. Пока российские воздушные силы были неэффективны из-за украинской ПВО, но у украинцев заканчиваются боеприпасы, и это может "разблокировать" российские возможности.

В общем, контрнаступление, по мнению Берронса, начнется довольно скоро и вероятно, будет "хорошим и эффективным", но оно "не выгонит всех российских захватчиков из Украины", сказал он.

Напомним, ранее бывший пресс-секретарь Генштаба ВСУ Владислав Селезнев заявил, что выступление Путина на 9 мая показало, что война будет продолжаться, поскольку российский диктатор еще мечтает получить определенные геополитические выгоды от нее.

Кроме того, мы ранее информировали, что политолог и философ Стэнфордского университета Фрэнсис Фукуяма заявил, что украинские военные могут отрезать Крым от РФ.

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