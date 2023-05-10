Экс-айдаровец назвал самую большую проблему ВСУ на фронте

Бывший командир роты батальона Айдар Евгений Дикий назвал самую большую проблему Вооруженных сил Украины на фронте.

Об этом он рассказал в его интервью радио Radio NV.

Он заявил, что российские планирующие бомбы доставляют нашим военным немало проблем. Россияне имеют возможность ими атаковать наши позиции, не пересекая линию фронта, где они могут сбить системы ПВО.

По его словам, российские планирующие бомбы «нам донимают где-то почти так же, как мы в свое время им донимали с появлением HIMARS».

«Соответственно, когда теперь нужно готовиться к продвижению вперед, нужно заранее думать, что делать с возможностями российской авиации. И, может быть, ответ мы получим практически сейчас. Кажется, что в анонсированном сейчас крупном пакете помощи Штатов, там пакет помощи на 1,2 миллиарда, кажется, что он весь посвящен именно ПВО и, в частности, этим старикам, времен Холодной войны, но вполне эффективным комплексам средней дальности Hawk. Если нам действительно дадут достаточное количество этих Hawk, то это непосредственно для фронта», — заметил Дикий.

Напомним, ранее сообщалось, что российские оккупанты атакуют Киев ракетами и беспилотниками, как месть за Кремль и произошедшие там взрывы.

Кроме того, мы ранее сообщали, что президент Владимир Зеленский заявил, что Россия активизировала ракетные атаки по Украине на фоне неудач на фронте, в частности, из-за невозможности захватить Бахмут.

Читайте также: