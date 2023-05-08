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В Украине резко изменится погода: синоптики предупредили об опасности

Автор
Мария БойкоМария Бойко
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В Украине резко изменится погода: синоптики предупредили об опасности

В Украине 9-11 мая ожидаются сильные заморозки. / Фото: Credits

В Украине в некоторых областях будет также преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

В Украине в ближайшие дни ожидается резкое изменение погоды: в некоторых регионах ночью возможны сильные заморозки, из-за чего объявлен первый уровень опасности.

Об этом сообщает Украинский гидрометцентр и ГСЧС Украины.

Гидрометцентр подчеркнул, что в Украине 9-11 мая в большинстве областей ночью ожидаются заморозки:

  • Ночью 9 мая у северных, большинства центральных областей, на поверхности почвы заморозки 0-5°. Объявлен первый уровень опасности.

  • Ночью 10-11 мая в западных, Житомирской и Винницкой областях в воздухе сильные заморозки 0-5°. Объявлен второй уровень опасности.

  • Ночью 10 и 11 мая в Киевской, Черниговской, Черкасской, Кировоградской, Одесской и Николаевской областях на поверхности заморозки 0-5°. Объявлен первый уровень опасности.

Также в ГСЧС отметили, что 9-11 мая в северных, Винницкой, Черкасской и Кировоградской областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

"Даже одна маленькая непогашенная спичка или небольшой костер при таких условиях могут повлечь за собой масштабные возгорания на открытой территории. Поэтому будьте осторожны, не провоцируйте пожары, ведь последствия могут быть катастрофическими", — объяснили спасатели.

Напомним, синоптик Игорь Кибальчич сообщил, что до середины мая в Украине сохранится прохладная погода. Такую погоду у нас в стране обусловит антициклон Tina.

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Дата публикации
Просмотры
6373
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