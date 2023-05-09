День семьи 2023 года: когда празднуют в Украине и мире, традиции

Семья для многих людей – это самое дорогое, что есть в жизни. Поэтому важно проявлять любовь к родным и проявлять свою заботу. А День семьи – еще один хороший повод для этого.

Когда празднуют День семьи в Украине в 2023 году

Семья – очень важная часть нашей жизни. Поэтому неудивительно, что ей посвящено сразу несколько праздников в году. День семьи в Украине часто празднуют дважды: в мае (международный праздник) и в середине лета – в июле.

Украинцы чаще всего поздравляют своих родных 8 июля. Ведь эта дата в Украине посвящена семье и близким. Праздник считается относительно молодым, ведь его создали всего 11 лет назад.

8 июля верующие также чтят память святых Петра и Февронии, которых считают покровителями брака. Поэтому неудивительно, что украинцы выбрали для празднования Дня семьи этот день.

Международный день семьи 2023: дата

1993 Организация Объединенных Наций установила Международный день семьи, выбрав для празднования этого праздника 15 мая. Последние несколько лет в Украине в этот день поздравляют родителей, детей и других близких родственников.

Интересно, что каждый год этот праздник имеет особую тему. Например, проблемы неимущих семей, семья и здоровая жизнь, роль отца или матери в семье и т.д.

Какие традиции празднования Дня семьи существуют в Украине и мире

В этот день принято звонить по телефону своим родным, приветствовать их, говорить приятные слова, спрашивать о здоровье. По возможности родственники собираются вместе за праздничным столом, обмениваются поздравлениями и небольшими подарками.

В День семьи важно сконцентрировать внимание на том хорошем и светлом, что вам принесла ваша семья. А ссориться и выяснять отношения ни в коем случае нельзя.

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