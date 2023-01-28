Семейные праздники 2023 года: когда поздравлять мам, пап, бабушек и дедушек

В жизни человека именно семья является одной из величайших ценностей. Поэтому неудивительно, что в календаре можно увидеть многие праздники, связанные с самыми родными. ТСН.ua подготовил для вас список семейных праздников на 2023 год, чтобы вы точно знали, когда нужно поздравлять маму, папу, бабушку, дедушку и других.

День бабушки — 21 января

Сначала праздник возник в соседней Польше, но довольно быстро стал популярен во всем мире. В эту дату нужно поздравить своих бабушек, пожелать им здоровья, счастья, а также подарить подарки. Внуки обязательно идут к бабушке в гости, чтобы сесть за праздничный ужин или просто помочь. Однако даже теплое поздравление по телефону точно поднимет настроение и подарит положительные эмоции.

День братьев и сестер — 10 апреля

Главная цель Международного дня братьев и сестер – укрепить связи между родственниками, объединить семью. В этот день принято поздравлять своих братьев и сестер, дарить разные подарки, желать всего лучшего. Можно также отправить красивую открытку, которая поможет рассказать о своих теплых чувствах.

День дочери — 25 апреля

Хотя Международный день дочери нельзя назвать очень популярным праздником, но он несет добрые и светлые чувства, поэтому о нем точно не стоит забывать. В эту дату мамы и папы приветствуют своих любимых дочерей, благодаря за то, что она принесла в их жизнь новый смысл. Всегда приятно получить поздравления, особенно когда речь идет о родных людях.

День матери — 8 мая

Этот семейный праздник считается самым известным в Украине. Празднуют его каждый год во второе воскресенье мая, то есть в 2023 году это будет 8 мая. Празднования обычно имеют особый размах, ведь мама, как самый родной человек в мире, требует внимания и теплых слов. В большинстве стран мира День матери отмечается 13 мая.

День семьи — 15 мая

Праздник известен на весь мир. Оно было основано с важной целью – привлечь внимание общества к разным проблемам, которые могут возникать в семьях. Однако для большинства людей это просто отличный повод встретиться с родными, порадоваться и сесть за праздничный стол.

День родителей и Международный день защиты детей.

В эту дату празднуют сразу два семейных праздника – День родителей и Международный день защиты детей. Родители дарят своим детям небольшие подарки, балуют их и заботятся. Взрослые дети обязательно навещают родителей, желают им всего наилучшего и приносят сюрпризы.

День отца — 19 июня

Папа навсегда остается для ребенка тем человеком, который научит чему-то новому, защитит и поймет в тяжелой ситуации. В Украине принято праздновать этот праздник в третье воскресенье июня. То есть в 2023 году это будет 19 июня. Хотя праздник впервые появился в США, однако очень быстро стал популярен во всем мире. Папы получают в этот день поздравления от своих детей.

День внуков — 7 сентября

Праздник был создан в Нидерландах, но распространился по всему миру, в частности, появился и в Украине. В этот день бабушки и дедушки поздравляют внучат, дарят им небольшие подарки и желают здоровья, счастья, благополучия в жизни.

День бабушек и дедушек — 28 октября

Этот теплый общий праздник всегда радует стариков, ведь он дарит лишнюю возможность встретиться с внуками. Не забудьте подарить им теплые слова и принести что-нибудь вкусненькое. Бабушкам и дедушкам всегда приятно, когда о них помнят и о них заботятся.

День сыновей — 28 ноября

В конце ноября родители поздравляют своих сыновей. Ведь рождение сына – всегда особый момент в жизни. Даже когда они становятся взрослыми, родители продолжают переживать за их благополучие. Поэтому в этот день принято дарить сыновьям подарки и теплые слова.