Сімейні свята 2023 року: коли вітати мам, татусів, бабусь та дідусів

В житті людини саме сім'я є однією з найбільших цінностей. Тому не дивно, що в календарі можна побачити багато свят, які пов'язані з найріднішими. ТСН.ua підготував для вас перелік сімейних свят на 2023 рік, щоб ви точно знали, коли потрібно вітати маму, татуся, бабусю, дідуся та інших.

День бабусі — 21 січня

Спочатку свято виникло у сусідній Польщі, але досить швидко стало популярним в усьому світі. В цю дату потрібно привітати своїх бабусь, побажати їм здоров'я, щастя, а також подарувати подарунки. Онуки обов'язково йдуть до бабусі в гості, щоб сісти за святкову вечерю або просто допомогти. Однак, навіть тепле привітання по телефону точно підніме настрій та подарує позитивні емоції.

День братів та сестер — 10 квітня

Головна мета Міжнародного дня братів та сестер — зміцнити зв'язки між родичами, об'єднати сім'ю. Цього дня прийнято вітати своїх братів та сестер, дарувати різні подарунки, бажати всього найкращого. Можна також надіслати гарну листівку, яка допоможе розповісти про свої теплі почуття.

День дочки — 25 квітня

Хоча Міжнародний день дочки не можна назвати дуже популярним святом, але воно несе добрі та світлі почуття, а тому про нього точно не варто забувати. В цю дату мами і тати вітають своїх любих дочок, дякуючи за те, що вона принесла в їхні життя новий сенс. Завжди приємно отримати привітання, особливо, коли йдеться про рідних людей.

День матері — 8 травня

Це сімейне свято вважається найвідомішим в Україні. Святкують його щороку в другу неділю травня, тобто 2023 року це буде 8 травня. Святкування зазвичай мають особливий розмах, адже мама, як найрідніша людина у світі, потребує уваги та теплих слів. В більшості країн світу День матері святкують 13 травня.

День сім'ї — 15 травня

Свято відоме на увесь світ. Воно було засноване з важливою метою — привернути увагу суспільства до різних проблем, які можуть виникати у сім'ях. Однак для більшості людей це просто чудовий привід зустрітися з рідними, порадіти і сісти за святковий стіл.

День батьків і Міжнародний день захисту дітей — 1 червня

В цю дату святкують відразу два сімейних свята — День батьків та Міжнародний день захисту дітей. Батьки дарують своїм дітям невеликі подарунки, балують їх та піклуються. Дорослі діти обов'язково відвідують батьків, бажають їм всього найкращого та приносять сюрпризи.

День батька — 19 червня

Тато назавжди залишається для дитини тою людиною, яка навчить чомусь новому, захистить та зрозуміє у важкій ситуації. В Україні прийнято святкувати це свято в третю неділю червня. Тобто 2023 року це буде 19 червня. Хоча свято вперше з'явилося в США, однак дуже швидко стало популярним в усьому світі. Татусі отримують цього дня привітання від своїх дітей.

День онуків — 7 вересня

Свято було створене в Нідерландах, але поширилося по всьому світі, зокрема з'явилося і в Україні. Цього дня бабусі і дідусі вітають внучат, дарують їм невеликі подарунки та бажають здоров'я, щастя, благополуччя у житті.

День бабусь і дідусів — 28 жовтня

Це тепле спільне свято завжди радує стареньких, адже воно дарує лишню можливість зустрітися з онуками. Не забудьте подарувати їм теплі слова та принести щось смачненьке. Бабусям та дідусям завжди приємно, коли про них пам'ятають і про них піклуються.

День синів — 28 листопада

В кінці листопада батьки вітають своїх синів. Адже народження сина — завжди особливий момент у житті. Навіть коли вони стають дорослими, батьки продовжують переживати за їхнє благополуччя. Тому цього дня прийнято дарувати синам подарунки та теплі слова.