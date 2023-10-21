У Донецьку лунають вибухи: прилетіло в район військової частини (відео)

Спостерігаються серйозні прильоти в районі Мотеля.
До Донецька вдень 21 жовтня завітала потужна бавовна: прилетіло в район військової частини.
Про це повідомив журналіст Денис Казанський у Telegram та оприлюднив відповідне відео.
"Донецьк, серйозні прильоти в районі Мотеля, де розташована військова частина та перебувають російські окупанти", - написав журналіст під відео.
Нагадаємо, окупаційна армія Росії намагається прорвати лінію оборони ЗСУ на східному напрямку. Авдіївка і Куп'янський напрямок, за великим рахунком, – одна лінія.
Читайте також: