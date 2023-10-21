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У Донецьку лунають вибухи: прилетіло в район військової частини (відео)

Автор
Світлана НесчетнаСвітлана Несчетна
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У Донецьку лунають вибухи: прилетіло в район військової частини (відео)

Вибухи у Донецьку / Фото: скриншот з відео

Спостерігаються серйозні прильоти в районі Мотеля.

До Донецька вдень 21 жовтня завітала потужна бавовна: прилетіло в район військової частини.

Про це повідомив журналіст Денис Казанський у Telegram та оприлюднив відповідне відео.

"Донецьк, серйозні прильоти в районі Мотеля, де розташована військова частина та перебувають російські окупанти", - написав журналіст під відео.

Потужна бавовна у Донецьку: прилетіло в район військової частини

Потужна бавовна у Донецьку: прилетіло в район військової частини

Нагадаємо, окупаційна армія Росії намагається прорвати лінію оборони ЗСУ на східному напрямку. Авдіївка і Куп'янський напрямок, за великим рахунком, – одна лінія.    

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Дата публікації
Перегляди
39
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