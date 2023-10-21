В Донецке раздаются взрывы: прилетело в район воинской части оккупантов (видео)

Наблюдаются серьезные прилеты в районе Мотеля.
В Донецк днем 21 октября пришел мощный хлопок: прилетело в район воинской части.
Об этом сообщил журналист Денис Казанский в Telegram и обнародовал соответствующее видео.
"Донецк, серьезные прилеты в районе Мотеля, где расположена военная часть и находятся российские оккупанты", — написал журналист под видео.
Напомним, оккупационная армия России пытается прорвать линию обороны ВСУ на восточном направлении. Авдеевка и Купянское направление, по большому счету – одна линия.
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