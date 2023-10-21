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В Донецке раздаются взрывы: прилетело в район воинской части оккупантов (видео)

Автор
Светлана НесчетнаяСветлана Несчетная
Дата публикации
Просмотры
331
Время на прочтение
1 мин
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В Донецке раздаются взрывы: прилетело в район воинской части оккупантов (видео)

Взрывы в Донецке / Фото: скриншот с видео

Наблюдаются серьезные прилеты в районе Мотеля.

В Донецк днем 21 октября пришел мощный хлопок: прилетело в район воинской части.

Об этом сообщил журналист Денис Казанский в Telegram и обнародовал соответствующее видео.

"Донецк, серьезные прилеты в районе Мотеля, где расположена военная часть и находятся российские оккупанты", — написал журналист под видео.

Мощная бавовна в Донецке: прилетело в район воинской части

Мощная бавовна в Донецке: прилетело в район воинской части

Напомним, оккупационная армия России пытается прорвать линию обороны ВСУ на восточном направлении. Авдеевка и Купянское направление, по большому счету – одна линия.

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Просмотры
331
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