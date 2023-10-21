"Игра будет продолжаться вдолгую": военный объяснил, зачем Путину победа в Авдеевке

Оккупационная армия России пытается прорвать линию обороны ВСУ на восточном направлении. Авдеевка и Купянское направление, по большому счету, – одна линия.

Об этом в эфире телемарафона рассказал военнослужащий и глава Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тымочко.

По словам военного, оккупанты пытаются взять под контроль Авдеевку в Донецкой области по нескольким причинам.

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"Первая – Путин поставил им задачу выйти на административные границы Донецкой и Луганской области. Кроме того, средства и силы, которые они накопили на Авдеевском направлении, расчет был, что они обойдут Авдеевку с флангов, возьмут в окружение, захватят и покажут небольшую, но победу для Путина, которая ему крайне важна сейчас", – объясняет Тымочко.

Военный отметил, что диктатор Владимир Путин пытается сформировать жесткую коалицию из Ирана, Северной Кореи и России, вести свою политику в странах Африки, и хочет продемонстрировать на Авдеевском направлении мощь российского оружия. Конкретно с этим связаны более активные бои на Авдеевском направлении.

"Авдеевка – очень хорошо укрепленный промышленный район, где еще с 2014 года велись бои и строились инженерные заграждения, ДЗОТы, и там сама инфраструктура способствует тому, что можно создать укрепрайон. Они рассчитывали в будущем такой укрепрайон использовать для себя. Конечно, силы и средства, которые они накопили и бросили в первый раз в бой, не оправдали себя. Итак, российское командование, ответственное на этом направлении, не может доложить Путину о поражениях, поэтому они как бросали, так и будут бросать силы. Там так выглядит, что игра будет продолжаться в долгую. Враг будет пробовать там наступать до тех пор, пока стратегические резервы, которые он втянул, он истощит", — резюмировал Иван Тымочко.

Напомним, аналитики ISW объяснили причины потерь ВС РФ во время наступлений на Авдеевку.

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