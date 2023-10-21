Битва за Авдеевку: аналитики ISW объяснили причины потерь ВС РФ во время наступлений

Россияне понимают, что шансов захватить город у них нет.

Российские войска уверены, что у них есть шанс захватить Авдеевку в Донецкой области. Однако командование ВС РФ плохо расставляет приоритеты, независимо от важности операции.

Об этом сообщили аналитики из американского Института изучения войны.

В новом отчете от 20 октября говорится, что ВС РФ начали новое наступление на Авдеевку, однако продвижение у них незначительное. Так, оккупанты добились небольших успехов к западу от Красногоровки (5 км к северу от Авдеевки). Также они могли захватить опорный пункт у мусорной свалки к северо-востоку от города, продвинуться к железнодорожной станции на север и в ресторан "Царская охота" к югу от Авдеевки.

Однако, как сообщают российские источники, ВС РФ без успеха атаковали у Северного (6 км к западу от Авдеевки), к югу от Авдеевки, у Степного (8 км к северо-западу от Авдеевки) и у Новокалинового (11 км к северо-западу от Авдеевки).

Также, по словам аналитиков, с российской стороны есть сообщения, что оккупанты продвинулись на линию Степово-Бердичи (8-10 км северо-западнее Авдеевки) на расстояние до одного километра, а в районе самих Бердичев боевые действия продолжаются.

С другой стороны, как сообщили в Генштабе ВСУ, Силы обороны отразили атаки оккупантов в районе Авдеевки, Новокалинового, Степного, Первомайского (11 км юго-западнее Авдеевки) и Северного.

Также эксперты сообщили, что один из российских пропагандистов посетовал, что эффективность контрбатарейного огня ВС РФ под Авдеевкой снижается из-за плохой связи и неспособности накопить боеприпасы перед наступлением.

Напомним:

Вражеская армия постоянно пытается оцепить Авдеевку. По данным британской разведки, наступление в районе Авдеевки совершает преимущественно "1-й армейский корпус ДНР".

Россияне обстреливают город из артиллерии и активно пользуются авиацией. Россияне сбрасывают на город бомбы КАБ-500.

По мнению эксперта Александра Коваленко, РФ активизировалась возле Авдеевки, потому что хочет подарить Путину к Новому году новую "эпическую победу".

Аналитики сообщают, что президент РФ Владимир Путин сменил риторику по поводу наступления оккупантов на Авдеевку. Россияне в информационном пространстве уменьшают ожидания по поводу продвижения захватчиков на фронте в Украине.

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