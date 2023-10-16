Путин сменил риторику о провальном наступлении россиян на Авдеевку — ISW

В РФ уже сбавляют ожидания по поводу продвижения захватчиков, говорят аналитики.

Президент РФ Владимир Путин сменил риторику о наступлении оккупантов на Авдеевку Россияне в информационном пространстве уменьшают ожидания по поводу продвижения захватчиков на фронте в Украине.

Об этом сообщили американские аналитики Института изучения войны (ISW).

"Президент России пытается приуменьшить ожидания значительного продвижения российских войск вокруг Авдеевки в Донецкой области. В интервью российскому государственному телевидению Путин заявил, что его армия ведет активную оборону, а не активные боевые действия на Авдеевском, Купянском и Запорожском направлениях", — говорится в отчете.

Российские войска вряд ли совершат значительные прорывы или отрежут украинские силы в населенном пункте в ближайшей перспективе, считают эксперты. Потенциальные масштабные продвижения, вероятно, потребуют значительного и длительного привлечения личного состава и материальных средств.

По данным ISW, российское информационное пространство в целом также сдерживает свой первоначальный оптимизм по поводу перспектив российских наступательных операций вокруг Авдеевки.

Войска РФ продолжили наступательные операции, направленные на оцепление Авдеевки 15 октября, но так и не достигли дальнейших успехов в этом районе.

Как украинские военные наблюдатели, так и российские источники заявили, что российские войска не достигли желаемого прорыва и столкнулись с большими потерями. А также более медленным, чем ожидалось, темпом продвижения.

В то же время, российские войска, скорее всего, будут продолжать наступательные операции в пониженном темпе в ближайшей перспективе и оставаться угрозой для украинских сил в этом районе. Хотя и вряд ли смогут добиться решающего прорыва или окружения Авдеевки.

"Снижение темпов российских наступательных операций может быть результатом временного приспособления к тактической обстановке, и захватчики могут активизировать свои попытки оцепить Авдеевку в ближайшие дни", — отметили в ISW.

Бои за Авдеевку

Напомним, что 10 октября оккупанты начали активные наступательные действия вблизи Авдеевки Донецкой области.

По мнению эксперта Александра Коваленко, РФ активизировалась возле Авдеевки, потому что хочет подарить Путину к Новому году новую "эпическую победу".

По словам советника главы ОП Михаила Подоляка , россияне активизировались на Авдеевском направлении, чтобы отвлечь внимание ВСУ и не дать продвигаться им на Южном или Запорожском направлениях.

Аналитики отмечают, что все попытки россиян атаковать Авдеевку Донецкой области провалились. Наступление захватчиков может превратиться в "удары о бетонную стену"

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