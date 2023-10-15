Битва за Авдеевку: россияне сталкиваются с значительными проблемами – ISW

Сражение за город в активной фазе уже почти неделю.

Несмотря на колоссальные усилия, успех агрессора под Авдеевкой носит ограниченный тактический характер.

Об этом говорится в отчете аналитиков Института изучения войны (ISW).

Военные аналитики отмечают, что официальные лица США и Украины сообщили 12 и 13 октября, что они ожидали наступательных операций России вокруг Авдеевки и выразили уверенность в украинской обороне.

Кроме того, ISW наблюдает, что российские войска используют большее, чем обычно, количество бронетехники в текущих операциях.

Между тем, по наблюдению специалистов, российское информационное пространство остается разделенным по поводу перспектив российских успехов под Авдеевкой и текущих возможностей Украины.

Геолокационные данные, опубликованные 13 октября, указывают на то, что российские войска незначительно продвинулись к северу от Авдеевки.

Геолокационные данные за 14 октября указывают на то, что российские войска также продвинулись к югу от Авдеевки.

Также российские источники утверждали 13 и 14 октября, что украинские оборонные укрепления представляют значительное препятствие для российского продвижения вокруг Авдеевки.

Россияне указывали и на то, что российские проблемы с медицинским обеспечением также мешают российскому продвижению в районе Авдеевки.

Бои за Авдеевку

Напомним, что 10 октября оккупанты начали активные наступательные действия вблизи Авдеевки Донецкой области, которые продолжаются до сих пор.

По мнению эксперта Александра Коваленко, РФ активизировалась возле Авдеевки, потому что хочет подарить Путину к Новому году новую "эпическую победу".

По словам советника главы ОП Михаила Подоляка, россияне активизировались на Авдеевском направлении, чтобы отвлечь внимание ВСУ и не дать продвигаться им на Южном или Запорожском направлениях.

Аналитики отмечают, что все попытки россиян атаковать Авдеевку Донецкой области провалились. Наступление захватчиков может превратиться в "удары о бетонную стену"

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Авдеевку держат "титаны": Ад уже четвертые сутки! Под завалами гражданские! | Барабаш

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